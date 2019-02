Dernière journée du Carnaval : bain de neige et bilan au menu

Une quarantaine de courageux ont enfilé leur maillot de bain pour se rouler dans la neige fraîche dès 13 h à la place Limouloise. L'irréductible Louis Lévesque en était à sa 27e participation à cette activité peu orthodoxe.

Une quarantaine de courageux s’adonnent au traditionnel bain de neige du Carnaval. Certains en sont à leur première participation, d’autres le font depuis plus de 20 ans #rcqc pic.twitter.com/ak3TP7qDot — Nahila Bendali (@nahilab) 17 février 2019

« C'est un défi que je voulais me lancer personnellement, a-t-il confié en se relevant du sol gelé. Je me suis dit, "qu'est-ce que je fais ici?" et de fil en aiguille, regarde, je suis rendu à 27 ans! C'est un classique, je viens à tous les ans! »

Bien que certains puissent douter du réel plaisir qu'éprouvent les participants, M. Lévesque nargue ceux qui n'osent pas troquer le manteau pour le maillot.

C'est vous autres qui gelez! Nous autres, on a eu chaud en dedans, là on est correct, ça va aller! Louis Lévesque

Louis Lévesque participait au bain de neige pour une 27e année Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali

Bilan qualitatif

Comme le veut la tradition, l'organisation du Carnaval doit présenter en après-midi un bilan dit « qualitatif » de sa programmation.

Le Carnaval misait gros en cette 65e année de festivités : programmation condensée sur 10 jours, activités revues, déploiement dans plusieurs quartiers.

Si la refonte du défilé a généré plusieurs critiques négatives à sa première présentation sur la Grande Allée, il y a une semaine, la deuxième mouture présentée samedi soir avait apporté les correctifs nécessaires.