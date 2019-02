Le manque de bénévoles pourrait forcer l'annulation d'événements sportifs en Estrie

Un texte de Marie-Pierre Roy-Carbonneau

Après le Défi des collines enneigé de Sainte-Catherine-de-Hatley, qui devait avoir lieu le samedi 16 février, le demi-marathon de Coaticook, forcé de prendre une pause en 2019, des organisations sportives comme Hockey Sherbrooke et Baseball Sherbrooke tirent la sonnette d'alarme.

De moins en moins de gens offrent du temps, observe Stéphane Dion, directeur général chez Hockey Sherbrooke. Près de 1 200 bénévoles gravitaient autour de l'organisation il y a quelques années, un nombre qui ne cesse de décliner.

Dans nos tournois, on a beaucoup de difficulté à compléter le nombre de personnes pour offrir des services. Il n'est pas rare en début de saison qu'on doive demander aux parents de donner 4-5 heures de leur temps. On est rendu là malheureusement à forcer la main aux gens pour qu'ils s'impliquent, sans quoi, on doit leur dire que l'événement pourrait ne pas avoir lieu.

Stéphane Dion, Directeur général, Hockey Sherbrooke