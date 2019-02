Des candidats à l’immigration de Rimouski réclament l’étude de leur dossier

Des entrepreneurs affirment que cette décision les prive de ressources essentielles, au moment où ils sont en pleine pénurie de main-d'œuvre.

C’est le cas notamment de l’employeur d’Amel Naroun.

Mme Naroun est une ressource précieuse pour la compagnie CLIC, qui offre des cours de langues et des services de traduction et d'interprète. Elle parle cinq langues, et est depuis un an responsable de l'école de Rimouski.

J'aime enseigner les langues, en même temps en apprendre plus sur les gens. Je fais aussi des ateliers culturels. Amel Naroun

Amel Naroun enseigne les langues à Rimouski. Photo : Radio-Canada

Elle nous permet d'évaluer et d'enseigner à des clients en japonais, mandarin, en allemand, autant qu'en anglais et en français. Ce sont des compétences qui sont difficiles à trouver, spécialement à Rimouski. Joël Gallant, président de CLIC Réseau linguistique

Devant ce succès, la Française d'origine prévoyait s'installer pour de bon à Rimouski avec son mari qui terminera dans quelques mois son doctorat en océanographie.

On a tout fait pour pouvoir rester après, en se disant qu'après mon doctorat, j'aurais un travail, on va pouvoir s'acheter une maison, rester sur place, fonder une famille , indique son conjoint Édouard Philippe.

Édouard Philippe et sa conjointe Amel Naroun souhaitent que leurs demandes d'immigration soient étudiées. Photo : Radio-Canada

Or, le couple s'inquiète maintenant pour son avenir au Québec, puisque son dossier d'immigration fait partie des 18 000 que souhaite éliminer le gouvernement Legault.

Je me sens assez trahie. Parce que je travaille, je suis impliquée, je paye mes impôts, je fais tout comme il faut. Amel Naroun



Je suis professeure, donc on va dire que je donne un exercice à un élève, je le corrige, je lui rends. Là c'est comme si j'avais donné un exercice à un élève, il le fait, je le vois, je n'ai pas envie de le corriger, je le mets à la poubelle , illustre Amel Naroun.

Joël Gallant, président de CLIC réseau linguistique Photo : Radio-Canada

Ce qui me révolte un peu dans la situation, c'est le fait qu'on a des maires et des représentants du gouvernement qui se déplacent en France à qui mieux mieux, qui font des missions commerciales pour aller convaincre nos cousins français que le Québec est une terre d'accueil. Joël Gallant, président de CLIC Réseau linguistique

C'est surtout aussi le message que le gouvernement nous envoie. Cela nous fait un peu [comme si] on n’est plus les bienvenus. Cela fait cinq ans que j'entends qu'on a besoin d'emploi, surtout en région, on a besoin de travailleurs qualifiés , souligne Édouard Philippe.

Le PEQ : pas une solution pour tous

Le gouvernement avait invité les immigrants dans leur situation à passer par le Programme de l'expérience québécoise, le PEQ. Le couple n'y est toutefois pas admissible pour l'instant, parce qu'Édouard n'a pas encore obtenu son diplôme. Et ils ne sont pas les seuls pour qui ce programme n'est pas une véritable option.

Les gens qui se qualifiaient au PEQ sont directement passés au PEQ, estime Guillaume Cliche-Rivard, président de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration. Il n'y a personne qui attend dans la file d'attente du programme régulier s'il peut passer par le programme accéléré du PEQ.

Guillaume Cliche-Rivard, président de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration. Photo : Radio-Canada

Amel Naroun et Édouard Philippe demandent au gouvernement d'étudier leur dossier et entendent poursuivre leurs démarches, mais ils envisagent maintenant la possibilité de rentrer en Europe.

S'ils quittent effectivement le Québec, le président de CLIC affirme que ce pourrait être la fin pour l'école de Rimouski.

D’après le reportage d’Ariane Perron-Langlois