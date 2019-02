Fin de la saison de pêche aux petits poissons des chenaux

Le début de la saison a été difficile pour la pêche sur la glace avec les redoux du mois de décembre.

Dame nature nous a vraiment fait peur en nous envoyant 60 millimètres de pluie, ce qui a fait en sorte qu'on a dû retirer le village de pêche et ensuite le réinstaller durant le temps des Fêtes , rappelle le président de l'Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne, Steve Massicotte.

Ça nous a fait peur, mais malgré cela, on a repris le tout étant donné qu'on avait un couvert de glace d'au-delà de 20 pouces à ce moment-là. Donc, on a réinstallé le village et on a été choyés par la suite , ajoute-t-il.

En tout, plus de 100 000 visiteurs ont pris part aux activités cette saison.

Ça se situe dans les excellentes saisons de pêche. On a peut-être même dépassé celle de l'an passé. Steve Massicotte, président de l'Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne

Jusqu'à maintenant, le Festival de la pêche aux petits poissons des chenaux se terminait avant la fin de la saison et l'Association notait une baisse d'achalandage par la suite.

Pour la 82e saison année du festival l'an prochain, l'événement sera maintenu pendant tout le mois de févier.