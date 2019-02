Plus de 100 000 $ pour un original de Super Mario Bros

Encore scellé, le coffret est en excellente condition, ce qui explique son prix élevé, peut-on lire sur le site Internet de Heritage Auctions (responsable de la vente).

Il s’agit aussi de la seule copie connue à porter l’autocollant original des deux premières éditions du jeu. Cet autocollant ne figurait que sur les copies d’essai vendues à New York et à Los Angeles en 1985 et en 1986, avant que Nintendo ne commence à utiliser de la pellicule plastique pour l’emballage.

La boîte est notée 9,4 par Wata Games et l’autocollant porte le grade A++.

Ce jeu n’est pas le premier de Nintendo à susciter l’intérêt des collectionneurs. En 2014, une copie de Nintendo World Championships avait été vendue 100 088 $ sur Ebay, rapporte The Verge.