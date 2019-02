La Coop Osmia n'était pas rentable, selon la direction

En fait, ce ne serait que 29 % des 700 membres qui faisaient régulièrement des achats chez Osmia, selon la missive.

De plus, les rénovations du bâtiment ne se sont pas déroulées comme prévu et ont duré quatre semaines de plus, selon la direction. Cela a amené les employés engagés pour préparer l'ouverture à être rémunérés durant 7 semaines, et ce, sans qu'aucun revenu ne soit possible pour la coop , peut-on lire dans le courriel.

Le projet de transformer des aliments sur place pour les vendre dans d’autres points de vente n’a pas fonctionné non plus, selon la direction.

La direction déplore aussi le fait que l’ancienne clientèle du commerce qui occupait l’édifice avant sa conversion n’ait pas continué de fréquenter les lieux. Par ailleurs, il n’y aurait pas eu suffisamment de publicité pour attirer une nouvelle clientèle.

La façade de la coopérative Osmia de Baie-Comeau Photo : Josée Doucet

Une rencontre avec les créanciers et la firme de Syndics Mallette est prévue le 28 février.

Dans son courriel, la direction assure que tous les employés recevront la totalité des salaires dus et qu’ils obtiendront leurs papiers pour préparer leurs déclarations fiscales à temps.

La direction a toutefois refusé nos demandes d'entrevue à ce sujet.