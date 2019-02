Les jeunes Québécois coincés à Haïti de retour dimanche soir

Les 26 élèves, avec leurs accompagnateurs, ont rejoint l'aéroport Toussaint-Louverture vers 7 h dimanche matin. Leur avion, affrété par Air Transat, devrait décoller aux alentours de 16 h 30, pour une arrivée prévue à 20 h 30 à Montréal.

Le trajet en autobus, entre leur zone de résidence, dans la région de Kenscoff située au sud de Port-au-Prince, et la capitale, « s’est bien passé », a précisé par téléphone Rock Tourigny, responsable de ce groupe, à RDI-Matin.

Ces jeunes, provenant des écoles Le Boisé et Le Tandem, sont arrivés à Haïti dimanche dernier. Rapidement, assure Rock Tourigny, ils ont pris contact avec l’ambassade canadienne pour planifier un vol de retour.

« Ils nous ont conseillé de revenir dimanche. C’était le meilleur temps. Des gens vont à la messe très tôt le matin. C’était pas mal certain qu’il n’y aurait pas de barricade et de barrage », a confié Rock Tourigny.

Selon ce dernier, aucun problème de violence n’a été constaté au cours de leur semaine passée à Haïti.

« Je n’ai jamais senti qu’on était en danger. On était dans la campagne, a-t-il expliqué, précisant également que les jeunes « ont mangé à leur faim ». C’est une autre réalité. La vie continue. Les gens avec lesquels on travaille ont plein de projets. »

« Les jeunes ont très bien vécu ça, a-t-il poursuivi. Des Haïtiens sont venus nous parler un peu de la situation et ont expliqué aux jeunes pourquoi présentement des gens manifestaient. On comprend très bien. »

On est venu en novembre. Un dollar américain valait 65 gourdes. On revient en février et un dollar américain vaut 80 gourdes. Il y a une inflation épouvantable pour eux autres. Les gens ont faim. On comprend ce qu’ils vivent ici.

Rock Tourigny, responsable du Groupe solidarité jeunesse de la Commission scolaire des Bois-Francs