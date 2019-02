Le Drakkar dispose des Remparts

C’est seulement à la dix-neuvième minute du match qu’Ethan Crossman a ouvert la marque pour le Drakkar en profitant d’un avantage numérique.

Ethan Crossman se dit heureux de porter les couleurs du Drakkar de Baie-Comeau Photo : Radio-Canada / Olivier Roy-Martin

Thomas Éthier a inscrit le deuxième but du Drakkar avec plus de la moitié du temps du second engagement écoulé.

Puis en début de troisième période, Yan Aucoin a porté l’avance du Drakkar à 3 à 0.

Le joueur du Drakkar de Baie-Comeau, Yan Aucoin Photo : Radio-Canada / François Gagnon

L’attaque des Remparts n’avait pas dit son dernier mot et Édouard St-Laurent a finalement pu déjouer le gardien Lucas Fitzpatrick en avantage numérique à la neuvième minute du dernier tiers.

À peine 19 secondes plus tard, Édouard St-Laurent enfilait son deuxième but du match pour les visiteurs.

Christopher Benoit a répliqué ensuite en inscrivant le but d’assurance pour le Drakkar, ce qui lui a permis de décrocher la première étoile du match.

Sans la performance du gardien des Remparts, Kyle Jessiman, qui a repoussé 42 des 46 tirs en direction de son filet, l’allure du match aurait pu être bien différente. Le cerbère a été choisi deuxième étoile du match.

Son vis-à-vis a été beaucoup moins occupé et n’a affronté que 20 tirs au filet.

Les joueurs du Drakkar bénéficieront de quelques jours de repos alors que leur prochain match n’aura lieu que jeudi à Chicoutimi contre les Saguenéens.

Le Drakkar demeure en quatrième place au classement général alors que l'équipe adverse est au dixième rang.