Volleyball : les Coyotes de La Cité en route vers le championnat provincial

C'était la première fois de l'histoire du collège qu'une rencontre éliminatoire avait lieu à domicile. L'entraîneur David Mann était très satisfait de la performance de ses joueurs.

« Avant cette année, la meilleure performance que La Cité n'avait jamais eue c'était avec neuf victoires et neuf défaites. Et là, on a fini neuf et trois », a-t-il souligné avec fierté. « Les gars ont juste apporté leur énergie sur le terrain. Pis la foule nous a aidés énormément aussi, aujourd'hui. »

On a travaillé fort toute l'année. On a travaillé en équipe. Michel Leblanc, joueur

Les Coyotes n'ont jamais abandonné, même s'ils ont commis quelques d'erreurs, a admis l'entraîneur. Ce sont de petites choses sur lesquelles l'équipe devra travailler, car il n'aimerait pas que cela se reproduise au cours des prochains matchs.

« Nous on la tendance d'être vraiment bons au service ou de manquer plusieurs services. Dans la deuxième manche, on a justement commencé dans le trou parce qu'on a raté plusieurs services et les autres réussissaient leurs services », a-t-il analysé.

« Effectivement, les petites erreurs, il faudra les arrêter pour avoir plus de succès au provincial. »

C'est incroyable, le poids sur mes épaules qui est enlevé, c'est fou! Xavier Demers, joueur

Les Cougars participeront au championnat provincial pour la première fois du programme, la fin de semaine prochaine, à Humber College à Toronto.

Et selon David Mann, il n'est pas question pour son équipe de se présenter là-bas en tant que touristes. L'objectif est de gagner.

« On va prendre ça un match à la fois, mais on a de grandes attentes d'être médaillés », a-t-il affirmé.

Avec les informations de la journaliste Kim Vallière