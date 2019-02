Patiner pour l’Alzheimer

Steve McNeil patine depuis minuit à Calgary afin d'amasser des fonds pour combattre la maladie d'Alzheimer, qui touche plus de 560 000 Canadiens selon la Société Alzheimer Canada.

Le Torontois de 57 ans, qui a dû braver la tempête dans la métropole albertaine, répétera son exploit dans sept villes canadiennes, notamment à Edmonton dimanche soir.

Avec ses pantalons aux couleurs de son groupe rock préféré, Steve McNeil s'amuse à rejouer les grands succès d'AC/DC sur la glace. Il trouve toutes sortes de manières de se divertir pendant les 19 heures et 26 minutes qu'il passera sur des patins, à Calgary.

Il souligne que 19 heures 26 minutes, c'est une journée de travail pour les soignants, qui ne reçoivent pas assez de reconnaissance, selon lui.

C'est pour sa mère qu'il surmonte ce défi. Elle a souffert de la maladie d'Alzheimer pendant une vingtaine d'années, et il en a pris soin jusqu'à ce que la progression de la maladie l'oblige à la placer en maison de soins. Cela a été, dit-il, la chose la plus difficile qu’il ait jamais faite. Il avait l'impression d'abandonner sa mère, même si c'était pour son bien.

L'Alzheimer est une maladie neurodégénérative incurable. La mémoire des personnes atteintes dépérit, jusqu'à en oublier des fonctions vitales comme manger et respirer.

Steve McNeil veut sensibiliser les Canadiens à cette maladie et rendre hommage aux soignants. Depuis sept ans, il a récolté 40 000 $ et espère en récolter encore plus pour qu'un jour, la science puisse combattre cette maladie qui lui a enlevé sa mère.

Avec des informations d’Audrey Neveu