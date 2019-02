Le ministre des Forêts rabroue Richard Desjardins pour ses propos 20 ans après L’erreur boréale

« Oubliez ça! », a lancé le ministre lors d’un passage à l’Université Laval, samedi matin, pour le 40e Salon de la Forêt.

Imposer un moratoire sur l’exploitation forestière reviendrait à mettre en péril les familles des 60 000 travailleurs qui dépendent de cette industrie au Québec, selon Pierre Dufour.

En plus, c'est l'ensemble des régions. Si M. Desjardins veut fermer l'ensemble des régions du Québec, bravo pour lui, mais moi, jamais je vais aller là.

Pierre Dufour n’a pas été tendre envers l’artiste de l’Abitibi-Témiscamingue. Devant un auditoire composé en partie d’étudiants, il a remis en question les compétences de Richard Desjadins en matière de forêt.

« Je trouve ça très décevant de voir un auteur-compositeur qui s'improvise plus connaissant que tous les gens qui passent ici à l'Université », a-t-il lancé.

« Au ministère, c'est 2200 personnes [...] qui travaillent pour l'industrie de la forêt, pour améliorer la forêt. »

Plus tôt cette semaine, Richard Desjardins confiait à Radio-Canada qu’à son avis, 20 ans après L’erreur boréale, la forêt québécoise n’était pas en bonne santé.

L’artiste réclamait donc un moratoire pour suspendre toutes les activités forestières, le temps de mener une nouvelle enquête publique.

Le ministre Pierre Dufour reconnaît que le documentaire de 1999 de Richard Desjardins « avait sa raison d’être ». « Elle avait aussi le mérite de peut-être accélérer la prise de conscience », croit-il.

C’est toutefois l’entêtement de Richard Desjardins qui semble le déranger.

Quand on arrive et qu'on doit qu'il n'y a rien de bon depuis 20 ans, c'est qu'on a possiblement mis un écran devant nos yeux et qu'on ne veut rien admettre.

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs