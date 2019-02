Le retour du Northlander en péril

La campagne de financement qu’avait lancée le groupe était destinée notamment à déterminer les coûts exacts de la restauration du service de transport annulé par le gouvernement libéral en 2012. En voiture Nord de l’Ontario a d’ailleurs embauché un consultant à cet effet. Le Northlander assurait la liaison entre Cochrane et Toronto.

Seules l’Association municipale du Témiscamingue ontarien et l’Association municipale du Nord-Est de l’Ontario ont fourni des contributions financières. Le groupe n’a pas reçu l’appui d’aucune municipalité se trouvant au sud de Temagami.

C’est vraiment décevant, parce que surtout à North Bay, c’est là où se trouve le siège social de [la Commission de transport] d’Ontario Northland, donc avec le retour du train, des emplois seraient proposés pour l’entretien des équipements , affirme M. Boutilier.

La situation n’est pas rose. Tant qu’on n’aura pas d’aide au niveau financier, le projet n’ira pas de l’avant. Éric Boutilier, fondateur d’En voiture Nord de l’Ontario

Malgré l’incertitude, le résident de North Bay croit toujours en l’importance de la création d’un plan. Il explique que même si le parti progressiste-conservateur s’est engagé à rétablir le service de train s’il remportait les élections, Ontario Northland n’a toujours pas dévoilé de stratégie allant dans le même sens.

Tout objectif sans plan n’est qu’un souhait. Ça prend un réel plan pour savoir ce qu’on a besoin de faire. Éric Boutilier, fondateur d’En voiture Nord de l’Ontario

De grandes attentes pour le prochain budget

Le député néo-démocrate de la circonscription de Timiskaming-Cochrane, John Vanthof, dit avoir déjà rappelé au ministre des Finances, Vic Fedeli, ainsi qu’à celui de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines, John Vanthof, la promesse faite aux Nord-Ontariens.

J’espère qu’il y aura des fonds dans le [prochain] budget pour le train , fait-il savoir.

Le député Vanthof ne croit d’ailleurs pas qu’il soit nécessaire, pour En voiture Nord de l’Ontario de mener une étude indépendante.

La Commission de transport d’Ontario Northland sait comment [remettre en place] le service de train. Je crois qu’on n’a pas beaucoup besoin d’une autre étude. On sait combien ça va coûter et combien de personnes en ont besoin. John Vanthof, député de Timiskaming-Cochrane

Le député néo-démocrate John Vanthof croit que le retour du Northlander aurait des retombées positives sur l'économie nord-ontarienne. Photo : Radio-Canada / Pierre-Olivier Bernatchez

Le retour du train s’impose tout de même, selon l’élu du Nord de l'Ontario, qui estime que sa disparition a mis à mal l’économie de la région.

On a beaucoup d’emplois, mais il y a des personnes qui ne veulent pas venir ici parce qu’elles doivent avoir une automobile. Elles veulent avoir un système de transport public et si on n’a pas ça, ça cause beaucoup de problèmes avec les emplois , indique-t-il.

Le train ne va pas se payer lui-même, mais il [rapportera] beaucoup à l’économie du Nord [de l’Ontario]. John Vanthof, député de Timiskaming-Cochrane