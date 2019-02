Deux réalisatrices québécoises gagnent chacune un Ours à la Berlinale

Les réalisatrices Geneviève Dulude-De Celles et Sandrine Brodeur-Desrosiers remportent chacune un Ours de cristal du Festival international du cinéma de Berlin. De son côté, le réalisateur Denis Côté repart bredouille.

Une colonie, le film de Geneviève Dulude-De Celles, remporte le prix du meilleur film dans la catégorie Generation Kplus, alors que Sandrine Brodeur-Desrosiers repart avec celui du meilleur court métrage dans la même catégorie pour Juste moi et toi.

« On a gagné un Ours », a réagi Geneviève Dulude-De Celles sur Facebook.

De son côté, l'équipe de Juste moi et toi était tout aussi joyeuse. « Oh my god! On a gagné l'Ours, on a gagné l'Ours! [...] Pincez-nous quelqu’un. »

Synonymes gagne l'Ours d'or

Le film Synonymes du réalisateur israélien Nadav Lapid racontant l'histoire d'un jeune compatriote qui s'installe en France a remporté l'Ours d'or de ce même festival.

Le jury présidé par l'actrice française Juliette Binoche, a choisi parmi 16 candidats.

Le long-métrage de Lapid se déroule à Paris. Il met en vedette Tom Mercier dans le rôle de Yoav qui refuse de parler l'hébreu et cherche à se créer une nouvelle identité à l'aide d'un dictionnaire français.

Le réalisateur israélien Nadav Lapid reçoit l'Ours d'or à Berlin le 16 février 2019 Photo : AFP/Getty Images / CHRISTOPH SOEDER

Dans son discours de remerciement, le réalisateur a reconnu que certains de ses compatriotes pourraient être scandalisés par le film, mais pour lui, celui-ci représente « une grande fête, une célébration du cinéma ».

J'espère que les gens comprendront que la fureur, la rage, l'hostilité et la haine ne sont que les jumeaux de l'attachement fort et des émotions fortes , a-t-il déclaré.

Les prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice ont été décernés à Wang Jingchun et à Yong Mei, tous deux à l'affiche de So Long, My Song, de Wang Xiaoshuai. Le film, d'une durée de trois heures, couvre trois décennies d'histoire, des années 1980 à nos jours, et décrit une société en constante mutation.

Le prix de la meilleure réalisation a été remis à la cinéaste allemande Angela Schanelec pour son drame familial I Was at Home, But.

Le grand prix du jury du festival a été attribué au film Grâce de Dieu du réalisateur français François Ozon qui raconte les effets à long terme des agressions sexuelles commises dans l'Église catholique.

Le journaliste italien Roberto Saviano ainsi que Maurizio Braucci et Claudio Giovannesi ont remporté le prix du meilleur scénario pour Piranhas, un film qui suit les adolescents grandissant dans un dangereux milieu criminel à Naples. « Dire la vérité dans notre pays est devenu très complexe », a déploré Saviano.