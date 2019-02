Sept chiens morts et un blessé : accusations de cruauté animale en Nouvelle-Écosse

Un homme du comté de Pictou, en Nouvelle-Écosse, fait face à des accusations de cruauté envers les animaux après la découverte à son domicile de plusieurs chiens morts et d'un autre blessé.

Jo-Anne Landsburg, inspectrice provinciale de la SPCA en Nouvelle-Écosse, indique qu’un chien adulte et six chiots ont été retrouvés morts. L’organisme a pris en charge un chien blessé, qui était en piètre état et a été amené à une clinique vétérinaire pour y recevoir des soins.

Un autre chien et un cochon d’Inde ont aussi été saisis sur les lieux par la SPCA.

Accusations

Un homme âgé de 55 ans a été appréhendé à sa résidence de la rue Maple, à Sylvester, jeudi, indique le caporal Andrew Joyce, porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

L’individu est accusé d'avoir causé une blessure ou une lésion à un animal ou à un oiseau, et d'avoir causé à un animal ou à un oiseau une souffrance sans nécessité.

Il a été remis en liberté et comparaîtra en cour provinciale à Pictou le 15 avril.

La GRC et la SPCA poursuivent leurs enquêtes.

Des nécropsies seront pratiquées sur les chiens afin d’en apprendre davantage sur les circonstances de leur mort.