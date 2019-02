Une traversée du lac Saint-Jean laborieuse pour quelque 150 cyclistes

C’est la plus dure des quatre que j'ai faits. J’ai dû marcher un 5 kilomètres à pied, je crois. C’était très difficile , raconte la participante Martine Simard.

J’ai demandé aux cyclistes en arrivant depuis combien d’années ils font la compétition et ils me disent d’emblée que c’est la plus difficile. Ghislain Goulet, maire de Péribonka

Les cyclistes ont quitté le village sur glace de Roberval samedi matin pour se rendre à Péribonka. Ils ont parcouru un total de 32 kilomètres.

Le roi demeure invaincu

Le cycliste Léandre Bouchard a remporté le titre de roi du lac Saint-Jean. L’athlète a réussi à vaincre le Piékouagami en 2 h 10.

C'est la deuxième année consécutive que Léandre Bouchard remporte les honneurs. Photo : Radio-Canada

Il s’agit de la deuxième victoire du cycliste.

C’était très, très difficile de rester sur le vélo parce que le vélo calait. C’est dur d’avoir de l'adhérence et ça été ça le défi aujourd’hui. On progressait tranquillement. Je me compte quand même chanceux d’avoir de bonnes jambes pour avoir fait ça relativement vite, mais c’était beaucoup plus lent , raconte Léandre Bouchard.

L’an dernier, l’athlète a relevé ce défi dans un temps record d’une heure 24 minutes.