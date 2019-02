Île d'Orléans : des citoyens promettent une longue bataille à Huttopia

La Coalition citoyenne pour la sauvegarde de la pointe d'Argentenay ne lâchera pas le morceau : le projet de camping de 130 emplacements de l'entreprise Huttopia n'est pas acceptable.

« C'est incompatible avec le milieu, c'est beaucoup trop dense, beaucoup trop invasif », insiste Nathalie Lemelin, résidente du secteur, situé à l'extrême est de Saint-François-de-l'Île-d'Orléans.

La citoyenne martèle que la route de l'Argentenay, « un cul-de-sac », n'a pas la configuration pour supporter une affluence qui, selon les plans d'Huttopia, pourrait atteindre jusqu'à 500 visiteurs. La population de Saint-François-de-l'Île-d'Orléans est estimée entre 450 et 525 personnes.

À lire aussi : Île d'Orléans : levée de boucliers contre le projet de villégiature Huttopia

Pour l'aider dans ses démarches, la coalition vient de lancer une campagne de sociofinancement dont l'objectif est établi à 50 000 $.

Les fonds serviront à payer des experts chargés de « préparer notre dossier » à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). Les parties seront entendues le 20 mars.

L'instance a reçu une demande des promoteurs afin que le terrain, zoné agricole, puisse être utilisé à d'autres fins que l'agriculture.

La coalition soulignera les potentiels impacts sur la conservation du lieu en raison du déboisement. « La question de l'eau potable revient tout le temps », ajoute Caroline Roberge, également active au sein de la coalition.

On a pas encore de réponses mais nos expertistes, ou nos experts, vont permettre de soulever de bonnes questions. Caroline Roberge

Caroline Roberge et Nathalie Lemelin font partie de la Coalition citoyenne pour la sauvegarde de la pointe d'Argentenay. Photo : Radio-Canada

Selon les opposants, les terres agricoles limitrophes au site d'Huttopia courent un risque d'intrusion dans les cultures. En pareil cas, certains agriculteurs pourraient perdre leur certification Canada Gap. Une possibilité confirmée par l'Union des producteurs agricoles (UPA).

Au moins deux agriculteurs ont des champs collés sur le terrain d'Huttopia. Si le projet va de l'avant, l'entreprise et les agriculteurs pourraient cohabiter pendant 50 ans, en vertu d'un bail de location entre Huttopia et les Scouts du Québec, propriétaires du terrain.

Les producteurs agricoles divisés

Le syndicat local de l'UPA de l'Île d'Orléans aura donc à prendre position dans le dossier. Actuellement, ses membres sont divisés sur la question.

« Il y a deux possibilités : soit on est contre, soit on ne s’oppose pas au projet », évoque François Blouin, président du conseil d'administration local.

La nuance est importante pour l'agriculteur. Ce dernier « ne doit rien à Huttopia » et ne va pas « appuyer » le projet, a-t-il dit. Mais s'il était démontré qu'il n'y aura pas d'impact « sur l'agriculture existante,je ne peux pas m’opposer au projet ».

Les membres du conseil devront s'entendre d'ici le 20 mars. S'il n'y a pas d'entente entre les parties, les producteurs de l'île d'Orléans s'en remettront à la CPTAQ.

J’ai l’impression de marcher sur des oeufs. Framçois Blouin, président de l'UPA de l'île d'Orléans

Les élus convaincus

Les élus de l'île d'Orléans sont déjà unaninement rangés derrière Huttopia. Le préfèt de la MRC et maire de Sainte-Pétronille, Harold Noël, y voit un « projet structurant ».

« On est proche de la dévitalisation à Saint-François », a-t-il déclaré à Radio-Canada. L'arrivée des touristes pourraient permettre aux commerces de proximité de souffler. Il note une baisse démographique constante à l'est de l'île.

M. Noël est préoccupé par les délais que pourraient occasionner la mobilisation citoyenne. Sa principale crainte est de voir lui échapper « « C’est clair que c’est ce qui nous inquiète le plus

Soyez assuré que je vais être vraiment déçu. Je vais le prendre comme une défaite personnelle qu’un projet aussi structurant puisse être démoli par une poignée de personnes. Harold Noël, préfèt de la MRC de l'île d'Orléans

Par contre, a-t-il précisé, si l'une « des instances réglementaires » s'opposait, « on ne se chicanera pas avec eux autres ».

Outre la CPTAQ, les ministères québécois de la Culture et de l'Environnement auront aussi à donner leur aval au projet.

« S’il y a 1000 personnes, je vais être ébranlé

Y’a pas de doute. On est prêt à respecter chacune des instances.

S’il y a une instance légale qui dit non, on ne se chicanera pas avec eux autres.

Actuellement, nous pensons avoir un appui de tout ce monde-là.

C’est clair que c’est ce qui nous inquiète le plus

Soyez assuré que je vais être vraiment déçu. Je vais le prendre comme une défaite personnelle qu’un projet aussi structurant puisse être démoli par une poignée de personnes.

Utilisation à des fins autre qu’agricole

Ministère de la culture

Captage de l’eau?

On est proche de la dévitalisation à Saint-François

Regaillardir cette section-là de l’île d’Orléans

On attend l’appui des instances réglementaires

Utilisation à des fins autre qu’agricole; audience en mars prochain;

J’aimerais présenter la position et indiquer aux gens l’importance d’un tel projet à l’est de l’île d’Orléans

Dans la vision de la MRC, c’est un projet structurant d’un regain de vie;

La croissance démographique; on perd des citoyens d’années en années;

Les agriculteurs divisés

Les producteurs agricoles de l’île d’Orléans ne sont pas unanimes sur la question. Selon François Blouin, président du syndicat local de l’Union des producteurs agricoles (UPA), ses membres devraient prendre une décision prochainement.

Le projet s’installe dans un milieu naturel, un milieu qu’il faut sauvegarder

Qui sera disponible, accessible

On pense que nous avons le promoteur idéal

Rapport sur la consommation d’eau potable sur ce site-là; on peut obtenir l’eau qu’on a besoin sans affecter l’eau du voisinage;

Au-delà de 8000; c’est 450 personnes, 7000 île d’Orléans; minimise la pétition

projet sérieux, promoteur sérieux et connu on y voit que des avantages

à l’île d’Orléans, pas de demande au ministère de l’Environnement,

On est déçu du manque de collaboration et du manque d’écoute

On a offert de les rencontrer

CPTAQ; nos représentations au ministère de la Culture; lieu ayant des valeurs historiques assez considérables;

situé à Saint-François-de-l’île-d’Orléans,

démonstration à faire

François Blouin

Je ne pourrai pas me prononcer pour;

Je ne pourrai pas me prononcer pour ou contre tant que je n’aurai pas 100 % de garanties

Croit pouvoir prendre sa décision avant le 20 mars

Il y a deux possibilités : soit on est contre, soit on ne s’oppose pas au projet.

Si j’ai des garanties qu’il n’y a pas d’impacts sur l’agriculture qui existe maintenant, je ne peux pas m’opposer au projet.

3-4 membres autour sont contre;

J’en ai un paquet qui font de l’agrotourisme ; ceux qui sont contre s’expriment, ceux qui sont pour ne s’expriment pas en public

Ça a tendance à nous affecter plus

Ou carrément la CPTAQ, ça peut arriver; ça peut arriver qu’on dise; regardez, y’a trop d’enjeux qui touchent trop de monde là-dedans; je subis des pressions des deux côtés;

J’ai l’impression de marcher sur des oeufs

et il faut qu’on se tienne debout devant tout le monde.

Je ne dois rien à Huttopia et Huttopia non plus;

Je suis assez neutre; presque tout est vendu à l’extérieur;

Si on est capable de s’entendre au CA pour dire le projet ; sauf que si on a des doutes c’est une autre histoire-là;

xx

Avec la collaboration de Jonathan Lavoie et de Nahila Bendali