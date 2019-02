Percé sous la neige et le soleil pour le second Festi-Neige

Le Festi-Neige a été fondé l'an dernier pour permettre aux familles de Percé de se rassembler et de fêter les joies de l'hiver.

L'événement vise à démontrer que Percé est un village plein de vie durant l’hiver et qu’il y fait bon vivre toute l’année, et non seulement en été pendant la saison touristique.

La journée de samedi était d’ailleurs parfaite avec un soleil éclatant et un mercure juste au-dessus du point de congélation.

Au programme, des activités pour les petits comme pour les grands étaient offertes, telles que la glissade, du hockey extérieur et du traîneau à chien. La majorité des activités se déroulent sur le site du Géoparc.

Des chiens de traîneau étaient aussi de la partie! Photo : Radio-Canada

La conseillère municipale à Percé, Allyson Cahill-Vibert, souligne que le Géoparc est un superbe terrain de jeu extérieur. On a une belle glissade, on a une patinoire, on a les montagnes du Géoparc, les sentiers. Tout est là pour s'amuser et avoir du plaisir en famille , fait-elle valoir.

Hélène Dufresne, une résidente de Chandler, en a bien profité. J'ai bien apprécié les chiens de traîneau que mon fils a pu faire et la glissade.

L’an dernier, avec un achalandage de 3000 personnes, le succès du premier Festi-Neige avait surpris le comité organisateur.

Le Festi-Neige est une aussi une occasion de se sucrer le bec! Photo : Radio-Canada

Les festivaliers proviennent d'un peu partout en Gaspésie et même de l'extérieur du pays.

Pour les touristes français qui visitent le Québec pour la première fois, le Festi-Neige est un véritable coup de cœur avec un aspect gourmand non négligeable. On a déjà goûté à la tire , indique la Française Carole Loiseau, de passage à Percé. Pour l'instant, on attaque par la bière et après on verra bien , complète Jessy Loiseau.

Le Festi-Neige s'est associé cette année avec l'organisme Vaste et vague pour offrir un volet culturel avec une exposition photographique et des sculptures sur neige.

C'était la fête à Percé! Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Dimanche, les amateurs de motoneige seront choyés avec l’organisation d’une course de motoneiges antiques et de mini-motoneiges pour les enfants.

D'après un reportage de Martin Toulgoat