Mobilisation contre la discrimination dans la Loi sur les Indiens

Avec les informations de Yasmine Khayat

FAQ, qui tient un forum à Montréal sur la situation des femmes autochtones, exhorte le gouvernement à agir et lui rappelle son engagement à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. La pétition lancée en ce sens a récolté plus de 800 signatures.

Les membres de FAQ n’ont pas le sentiment d’être écoutés et dénoncent la discrimination qui persiste dans les dispositions de la Loi sur les Indiens.

FAQ en a assez d’être consulté par le gouvernement et de devoir chaque fois répéter la même chose sans que rien ne change: la Loi sur les Indiens est une loi archaïque, patriarcale et assimilationniste qui n’a plus raison d’être!

Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec