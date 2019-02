Le premier ministre haïtien annonce des mesures économiques d'urgence

« La première décision est de couper le budget de la primature [bureau du premier ministre] de 30 % en suggérant à la présidence et au parlement d'en faire autant », a déclaré le premier ministre.

L’homme politique a également suggéré de retirer tous les privilèges « non nécessaires » aux hauts fonctionnaires de l’État comme les frais d’essence, les téléphones et « les voyages inutiles à l’étranger », a-t-il ajouté lors d'une allocution diffusée à la télévision d'État samedi soir.

Dans son discours d'une vingtaine de minutes en créole, le chef du gouvernement a également indiqué que l'accent serait mis dans la lutte contre la corruption et la contrebande frontalière. Des rencontres avec le secteur privé sont annoncées pour envisager une hausse du salaire minimum.

De plus, le premier ministre a condamné l’acte d’un citoyen « qui a souillé le drapeau du pays ami que sont les États-Unis ».

Vendredi, des manifestants rassemblés sur un carrefour de la capitale avaient brûlé un drapeau américain, en dénonçant l'ingérence de Washington dans la politique haïtienne.

En soirée samedi, alors que le discours de M. Céant était retardé d'heure en heure, l'envoyé spécial de Radio-Canada Philippe Leblanc expliquait qu'une joute politique importante se jouait au sommet du pouvoir en Haïti.

« C’est un secret pour personne ici. Le président Jovenel Moïse et le premier ministre sont à couteaux tirés politiquement », a-t-il expliqué lors du Téléjournal.

De plus, Philippe Leblanc a souligné que, dans son discours prononcé jeudi, le président haïtien a dit que le premier ministre Jean-Henry Céant serait responsable d’apaiser les tensions et de soulager les tensions avec des mesures économiques.

Sans attendre l'allocution du premier ministre, certains groupes de l'opposition avaient déjà lancé plusieurs appels à manifestations dans la capitale pour les journées de dimanche et lundi. Des manifestants devraient notamment se rassembler devant les résidences du président Jovenel Moïse et de l'ex-président Michel Martelly.

Un calme précaire semble être revenu à Port-au-Prince, samedi, au lendemain d'importantes manifestations qui ont secoué la capitale.

La radio haïtienne a confirmé, aux alentours de midi, qu'aucune manifestation officielle n’était prévue samedi à Port-au-Prince.

Notre envoyé spécial Philippe Leblanc a constaté que certains commerces, comme des banques et des stations d'essence, avaient rouvert leurs portes samedi.

Certaines personnes se sont postées devant les magasins dès le lever du soleil dans l’espoir d’obtenir quelques litres d’essence, de l’eau potable ou encore des denrées alimentaires. De longues files d’attente se sont ensuite formées.

Des chauffeurs de motos-taxis, paralysés depuis plusieurs jours par le manque d’essence, ont pour leur part déploré que le gouvernement ne permette pas aux citoyens d’avoir accès à des réserves de carburant.

Certains d'entre eux ont même évoqué une « prise en otage » de la part des autorités.

On est dans la boucherie. Ce n’est pas possible. […] Nous les Haïtiens, nous ne sommes pas des chiens. Nous sommes des personnes. On doit vivre. Le droit à la santé, le droit à l’éducation, le droit pour vivre. On est chez nous.

Un Haïtien rencontré par Radio-Canada à Port-au-Prince