L’ancienne sénatrice Erminie Cohen est décédée

Nous sommes attristés d’apprendre le décès de l’ancienne sénatrice du N.-B. et

leader communautaire, Erminie Cohen. Récipiendaire de l’Ordre du N.-B., elle

s’est dévouée toute sa vie au bénévolat et aux gens moins fortunés. Nos pensées

vont à sa famille et à ses amis. pic.twitter.com/TFv5qKtQ3Z