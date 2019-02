20 ans après L’erreur boréale, Pierre Dufour répond à Richard Desjardins

La proposition de Richard Desjardins d'imposer un moratoire sur l'exploitation de la forêt le temps de mener une nouvelle enquête publique fait bondir le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour.

20 ans après le documentaire-choc L'erreur boréale, Richard Desjardins croit qu'il n'y a pas eu assez de changement dans l'exploitation des forêts.

Le ministre Pierre Dufour n'est pas de cet avis.

Selon lui, ce discours est inacceptable en vue des efforts qui ont été mis pour améliorer les choses.

Je trouve que M. Desjardins n'est pas équitable dans la manière de présenter les choses et lorsqu'on dit à la fin qu'on va demander des moratoires, le ministère n'a pas fait son travail, je m'excuse, mais ce discours-là n'est pas acceptable dans la société d'aujourd'hui avec tout le travail qui a été fait , a dit le ministre en entrevue à l'émission Région zéro 8.

Pierre Dufour affirme au contraire que beaucoup de travail a été fait pour mieux exploiter la forêt.

Depuis 1990, les industriels ont compris que la forêt avait tant de mètres cubes à donner, puis c'est ce qu'elle était capable de subir. Pierre Dufour

Le documentaire de la forêt boréale a permis justement d'accélérer le processus encore plus en amant, ce qui veut dire que le nombre de coupes forestières a diminué, a fait prendre conscience de tout l'aspect de la sylviculture, comment c'est important [...] il y a énormément d'argent, de travail et d'acteurs qui travaillent à améliorer ça , a ajouté le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Le ministre rappelle que l'industrie forestière emploie 60 000 personnes.