Timmins délaisse ses niveleuses au profit des souffleuses

La Ville de Timmins avertit les résidents qu’elle doit notamment délaisser les niveleuses au profit des souffleuses pour arriver à nettoyer les rues. Une accumulation de neige de plus de 80 cm est visible par endroits dans la municipalité.

Nous avons trouvé que notre processus habituel de déneigement prenait trois fois plus longtemps, à cause de la grande quantité de neige , explique le directeur des travaux publics, Ken Krcel, par voie de communiqué.

Des exceptions seront toutefois faites dans le centre-ville et le quartier South Porcupine, pour le bon déroulement des activités commerciales.

Dans le Grand Sudbury, où plus de 70 cm de neige sont tombés depuis le début de février, les chasse-neige seront à l’oeuvre pendant la longue fin de semaine, signale la Ville.

En raison de l’accumulation significative de neige, les opérations de nettoyage des routes principales, des trottoirs, des arrêts d’autobus et des bornes d’incendie se poursuivront jusqu’à lundi , peut-on lire dans un communiqué de la Ville du Grand Sudbury.

Une fois les routes dégagées et sécuritaires pour la circulation, des équipes de travailleurs s’attèleront à les élargir le plus possible.

Quantités de neige reçues par les villes du Nord en février, selon Environnnement Canada Kapuskasing : 61,2 cm

Sault-Sainte-Marie : 61,4 cm

Grand Sudbury : 79,8 cm

Les municipalités rappellent que le stationnement nocture sur les routes n'est pas permis en hiver.