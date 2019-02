Une trentaine de wagons de pétrole brut déraillent dans l'ouest du Manitoba

L'accident n'a fait aucun blessé ou provoqué d'incendie, affirme la compagnie, qui parle cependant d’une « fuite partielle ».

Une équipe du CN a été dépêchée sur place pour nettoyer et assainir les lieux et un périmètre de sécurité a été établi.

« Des travailleurs du CN vont mener une évaluation complète des lieux pour déterminer quelle quantité de produits s’est déversée et combien de wagons exactement sont impliqués. Les premiers répondants sont sur place », écrit Jonathan Abecassis du CN, dans un courriel samedi matin.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada envoie aussi une équipe d'enquêteurs sur les lieux du déraillement.

Jayme Corr, un éleveur de la région, a trouvé la trentaine de wagons empilés les uns sur les autres dans son champ tôt samedi matin. Le déraillement s’est produit sur sa propriété, à environ 10 kilomètres au sud de Saint-Lazare, dans la municipalité rurale d’Ellice-Archie.

« On peut sentir le pétrole brut dans l'air. C'est vraiment inquiétant [...]. Il y a une fuite et les wagons sont tous près d’une lagune », dit-il.

Jayme Corr note que son bétail a été éloigné de la zone de l’accident, mais craint que sa principale source d'eau pour l'été ne soit maintenant contaminée.

Il ajoute ne pas être surpris de voir un accident comme celui-ci arriver. « J’ai l’impression que les trains vont plus vite, qu’ils sont plus longs, plus lourds », commente-t-il.

Le village de Saint-Lazare est situé tout près de la frontière avec la Saskatchewan.

Avec des informations de Jade Markus, CBC