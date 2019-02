Les Blue Jays offrent un contrat des ligues mineures au Canadien John Axford

Ce contrat, confirmé par l'équipe samedi, inclut une invitation pour le camp d'entraînement printanier des Ligues majeures, où Axford s'est d'ailleurs rapporté samedi matin.

Axford, de Port Dover, en Ontario, a présenté une fiche de 4-1 avec une moyenne de points mérités de 4,41 en 45 rencontres avec les Blue Jays la saison dernière. Il avait ensuite été échangé aux Dodgers de Los Angeles le 31 juillet.

Le droitier a lancé pendant 54 manches et deux tiers en 2018, accordant 52 coups sûrs et 22 buts sur balles, en plus d'avoir retiré 54 frappeurs sur des prises.

Axford, qui est âgé de 35 ans, présente une fiche de 38-34 avec une moyenne de 3,87 et 144 sauvetages en 543 matchs en carrière dans les Ligues majeures avec huit équipes différentes.