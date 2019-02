Plus de vivres et de médicaments en direction du Venezuela

Plusieurs avions-cargos C-17 de l'armée américaine transportant de l'aide humanitaire à destination du Venezuela devaient atterrir samedi dans la ville colombienne de Cucuta où vivres et médicaments seront entreposés en attendant de pouvoir être distribués de l'autre côté de la frontière.

Il s'agit du deuxième arrivage d'aide de grande ampleur organisé par les États-Unis et la communauté internationale depuis que le président du parlement Juan Guaido, opposant au président Nicolas Maduro, s'est proclamé chef de l'État par intérim fin janvier.

Guaido a déclaré que cette aide, qui est pour l'instant stockée à la frontière en territoire colombien, pourra entrer au Venezuela le 23 février.

Il n'est pas certain que Nicolas Maduro autorise le passage de ces vivres et de ces médicaments. Il a dénoncé ce soutien orchestré selon lui par les États-Unis et a nié que son pays traversait une crise.

Un responsable américain a indiqué à Reuters que plus de 200 tonnes d'aide avaient été acheminées samedi, mais ce chiffre n'a pas été confirmé par l'ambassade des États-Unis.

Cette aide « va bénéficier à des dizaines de milliers de Vénézuéliens qui souffrent de graves pénuries alimentaires et médicales provoquées par la mauvaise gestion du régime illégitime de Maduro », a dit l'ambassade américaine dans un communiqué.

Assistance de la Colombie

Cette aide comprend également des kits sanitaires et des produits nutritifs spéciaux pour les enfants souffrant de malnutrition.

Le président colombien, Ivan Duque, qui a plusieurs fois qualifié Maduro de dictateur, refuse que l'aide soit distribuée aux Vénézuéliens ayant trouvé refuge en Colombie. L'aide apportée par un premier convoi le 8 février est toujours entreposée dans des hangars à Cucuta.

De nombreux pays occidentaux et États d'Amérique du Sud ont reconnu Guaido comme le nouveau chef d'État légitime du Venezuela, alors que Maduro bénéficie du soutien de la Chine et de la Russie sur la scène internationale.

De nouvelles rotations aériennes humanitaires sont attendues dans les prochains jours et des fournitures médicales et pharmaceutiques pour approvisionner des hôpitaux devraient arriver en début de semaine prochaine.