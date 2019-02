Des pierres taillées autochtones suspendent les travaux d’un gazoduc

Le clan Unist’ot’en de la Première Nation de Wet’suwet’en affirme avoir découvert ces deux objets culturels sur ce terrain situé près de Houston dans le nord de la province.

« C’est une confirmation scientifique connue des peuples Wet'suwet'en and Unist'ot'en, qu’il s’agit d’un site spirituel et culturel important », dit Anne Spice, une porte-parole d’un campement de manifestants contre le gazoduc installé non loin.

Elle affirme que des personnes appuyant les Premières Nations ont découvert les pierres taillées en fouillant le terrain le soir, une fois que les ouvriers étaient partis pour la journée.

La compagnie TransCanada, à qui appartient Coastal GasLink, dit dans un communiqué avoir volontairement arrêté ses travaux pour examiner la plainte de ces objets trouvés.

Le pipeline entend transporter du gaz naturel de l’intérieur de la province vers la côte pour y être liquéfié avant d’être transporté en Asie. Début janvier, 14 manifestants appuyant des plaintes de Premières Nations ont été arrêtés par la police sur le terrain.