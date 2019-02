Peace by Chocolate embauchera 50 réfugiés syriens d’ici 2022

La famille Hadhad est devenue célèbre avec la chocolaterie d’Antigonish. Ils ont fui la Syrie déchirée par la guerre en 2012 et ils ont depuis reçu des félicitations du premier ministre Justin Trudeau lors d’une allocation aux Nations Unies.

Le pdg de Peace by Chocolate, Tareq Hadhad, souhaite rendre à son pays d’accueil le fruit de sa réussite.

Les réfugiés viennent ici pour contribuer, ils viennent ici pour rendre à la communauté et en tant que famille qui a tout perdu, nous comprenons comment ils se sentent , stipule M. Hadhad.

Être réfugié n’est pas un choix, ce n’est pas une décision, ce n’est pas un but dans la vie. Ces gens fuient leur maison à cause de la guerre, à cause de la persécution.

Tareq Hadhad