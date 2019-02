Une fillette de 7 ans portée disparue à Ottawa

Le Service de police d'Ottawa (SPO) demande l'aide du public pour retrouver une fillette âgée de 7 ans. Khalida Musah a été vue pour la dernière fois vendredi soir, dans sa résidence familiale de l'est d'Ottawa.

L'absence de Khalida a été constatée à 6 heures [samedi] matin , a indiqué le SPO sur son compte Twitter. Des patrouilleurs et des agents de l'Unité des services d'urgence sont à la recherche de la petite.

Khalida Musah portait un pyjama bleu, un manteau d'hiver bleu et des bottes brunes lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois, près du chemin Tremblay et de l'avenue S. Sa famille se serait récemment établie à Ottawa et connaîtrait peu les environs.

Les policiers considèrent que l'information recueillie pour l'instant ne justifie pas de lancer une alerte Amber.