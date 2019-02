Circulation rétablie sur les routes

La route 170 à Saint-Gédéon, la route 169 entre Alma et Hébertville, le rang 6 entre Alma et Saint-Bruno et la route principale entre Saint-Bruno et Hébertville sont maintenant accessibles.

La Ville de Saguenay a pour sa part mis fin au convoi routier sur les rues Mathias et des Prés autour de 23 heures vendredi.

Le Service de police de la Ville de Saguenay mentionne que tous les rangs et les rues sont maintenant rouverts sur son territoire.