Évacuation en cours des touristes québécois coincés en Haïti

Après plusieurs jours d’incertitude, Air Transat a finalement opté pour l’évacuation en hélicoptère des deux groupes de touristes confinés dans l’hôtel Royal Decameron. Ottawa et les autorités locales collaborent également à la mise en place de ce plan d'évacuation.

D'ici 14 h, 17 personnes devraient ainsi être acheminées toutes les heures vers l’aéroport international Toussaint-Louverture.

« C’est très sécuritaire et bien coordonné », affirme Normand Rosa, un des 113 touristes qui doivent être évacués

« Les gens étaient très émus d’entendre les mots de M. Legault hier après-midi. La situation se termine enfin pour nous, mais elle va malheureusement continuer pour les habitants d’ici », poursuit M. Rosa, qui précise qu'à aucun moment il ne s'est senti en danger.

Leur appareil devrait quitter le pays dans le courant de l'après-midi et atterrir à l'aéroport Montréal-Trudeau en soirée. Leurs valises seront réacheminées dans les prochains jours à leur domicile.

L'un des groupes devait quitter Haïti en avion dimanche dernier, l'autre, mercredi, mais la situation chaotique dans les rues du pays et les nombreuses routes barricadées les ont empêchés de se rendre à l'aéroport par voie terrestre.

Lors d'une mêlée de presse vendredi, le premier ministre avait annoncé que trois hélicoptères pourraient être employés pour transporter les touristes.

Ottawa fait preuve de plus de discrétion

La ministre fédérale du Développement international, Marie-Claude Bibeau, a indiqué samedi matin qu'Ottawa avait pour sa part gardé sous silence les informations concernant ce plan d'évacuation.

« Quand on travaille sur des plans d'évacuation de Canadiens dans un pays en conflit, on informe les premiers ministres des provinces concernés par courtoisie. Mais il faut être très prudent quand on partage des informations, car cela pourrait compromettre leur [les ressortissants] sécurité. Au niveau du gouvernement du Canada, on se fait plus discret. »

Un groupe de 26 élèves et leurs accompagnateurs des écoles Le Boisé et Le tandem, de Victoriaville, se trouvent toujours en Haïti, Ils sont dans le pays depuis le 6 février. Selon la ministre Bibeau, ils se trouvent dans une région calme et des mesures seront mises en place lors de leur déplacement.

Vendredi, le premier ministre Justin Trudeau avait déclaré qu'Ottawa et son corps diplomatique mettraient tout en œuvre pour aider les Canadiens à rentrer chez eux.