Phoque OFF : le carrefour de la musique alternative prend de l’ampleur

« On commence à devenir très gros, c'est impossible de devenir plus gros que ça ! », se réjouit Patrick Labbé, directeur de la programmation du Phoque OFF, qui se tient en même temps que RIDEAU dans la capitale pour une cinquième année.

Tout comme l’événement RIDEAU, le Phoque OFF souhaite créer des rencontres et des échanges entre les artistes et les diffuseurs.

La différence? Le Phoque OFF s’adresse à la scène alternative et fait du démarchage auprès de salles et d’événements de la scène « underground ».

« On travaille avec des pépinières de cultures au lieu de salles de diffusion établies comme le fait RIDEAU », explique Patrick Labbé.

Les petites microbrasseries et les festivals de bières, les bars, des gens qui ne sont pas nécessairement perçus comme des diffuseurs mais qui, pour nous, dans le milieu alternatif, sont nos diffuseurs à nous. Patrick Labbé, directeur de la programmation du Phoque OFF

L’an dernier, le Phoque OFF a reçu 350 délégués, cette année ils seront 400. Un chiffre qui fait foi de l’importance de l’événement. « C’est une complémentarité à RIDEAU, poursuit Patrick Labbé. On s’assure que ce qu’on leur offre ils [les diffuseurs] vont le vouloir ».

Le fait de tenir l’événement en même temps que RIDEAU n’est pas un hasard et profite aux deux événements.

Ça fait en sorte que des diffuseurs à RIDEAU viennent faire un tour voir ce qui se passe de notre côté et l’inverse est aussi vrai. On cherche à provoquer la communication entre les deux univers; "l'underground" et le réseau majeur.

L’origine du nom

« Au départ on était une gang d’artistes de Québec qui collaborait avec le Pantoum qui s’appelait à l’époque Le Pantoum le Phoque. Il y avait un "branding" autour d’un Phoque, l’animal », explique Patrick Labbé qui a fait partie de la formation Never More Than Less durant 20 ans.

« On était en discussion avec la Bourse RIDEAU à l’époque pour faire des vitrines alternatives et ils allaient nous accorder une soirée qu’ils allaient considérer "off". Comme on le faisait au Pantoum on l’a appelé Le Phoque OFF, tout simplement. Le nom est resté. »

De plus en plus populaire

Cinq ans après sa création, l'événement est devenu magnétique. L'organisation se surprend même de recevoir des visiteurs de l'étranger.

« Étrangement, il y a des gens qui prennent des laissez-passer qui viennent de l’Angleterre cette année, on ne sait pas trop comment ils ont été mis au courant de l’événement. »

Ce qui se voulait une vitrine davantage axé sur le développement des artistes est en train de se transformer, constate la bande du Phoque OFF.

« On commence à avoir des délégués d’un peu partout, même des Américains qui m’ont appelé pour acheter des laissez-passer parce qu’ils voulaient venir voir les artistes. Ils voulaient venir comme festivaliers et non comme délégués. Je trouve ça intéressant parce qu’à la base ça n’a pas été créé pour ça », mentionne Labbé, visiblement heureux du succès de l’événement.