L'entrepreneuriat et l’innovation célébrés au 34e Gala Radisson

Le travail des gens d'affaires trifluviens qui se démarquent a été souligné vendredi soir lors du 34e Gala Radisson qui se tenait dans le tout nouveau Centre d'événements et de congrès interactifs (CECI). Cette année encore, 16 lauréats sont repartis avec le trophée à l'effigie de Pierre-Esprit Radisson.

Le Radisson de la personnalité masculine a été remis à Alain Levasseur, qui a été honoré pour son engagement et sa dévotion en raison de son rôle chez de S.I.T. Mauricie, un organisme qui favorise l’accès au travail pour les personnes ayant une problématique de santé mentale.

Du côté féminin, c’est Chantal Arguin, d’Arguin et associés – arpenteurs-géomètres, qui est repartie avec le prix de la personnalité féminine de l’année.

L’Institut secondaire Keranna a été récompensé pour l’intégration de classes innovantes entre ses murs. Elle a remporté le Radisson Entreprise de services à la communauté en plus d’être en nomination dans la catégorie Nouvelles pratiques d’affaires.

Pourquoi « Radisson »? Le trophée Radisson est la distinction par excellence du Gala, en mémoire de Pierre-Esprit Radisson (1636-1710), coureur des bois qui modifia le cours de l'histoire du Nord-Ouest, symbole de dynamisme, de détermination, de compétence, d'initiative et digne représentant des gens d'affaires de Trois-Rivières. Source : Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières

Le Festivoix a été récompensé cette année du Radisson Entreprise culturelle. Bien qu’il ait récemment quitté ses fonctions de président de l’organisation, le candidat à la mairie de Trois-Rivières Jean Lamarche, qui a lancé sa campagne cette semaine, a profité de l’occasion pour monter sur scène en compagnie des autres membres de l’équipe. Les deux autres candidats dans la course, Jean-François Aubin et Éric Lord, étaient également présents lors de la soirée.

Alex Hum et Gilles Babin de l’Hôtel Oui Go! ont reçu le prix Ambassadeur centre-ville pour leur passion et leur fort sentiment d’appartenance au centre-ville de Trois-Rivières. L’entreprise avait remporté le Radisson Nouvelle entreprise en 2018.

Le CECI a reçu le prix Coup de cœur – Fierté régionale lors de cette soirée. Le rayonnement du centre de congrès, dont les travaux d’agrandissement se sont achevés à la fin 2018, ainsi que ses retombées économiques pour la ville ont été soulignées.

Le Gala Radisson est présenté par la Chambre de commerce et d’industrie de Trois-Rivières.