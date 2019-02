La flamme est allumée, les Jeux peuvent commencer

Pour plusieurs Albertains, Red Deer n’est pas une vraie ville. Ce n’est qu’une série de restaurants, de stations-service et d’hôtels, entassés sur une distance de quelques kilomètres, entre Edmonton et Calgary.

Le producteur de la cérémonie d’ouverture des Jeux d'hiver du Canada a choisi de s’amuser avec cette fausse perception de la ville de Red Deer.

Un des moments forts de la soirée présentait un homme arrêté à côté de son camion, comme le font de nombreux automobilistes qui empruntent l’autoroute 2.

Sous les notes de la chanson bilingue Come together, l’homme et son camion se séparent, puis apparaissent plus de 150 artistes tous originaires du centre de l’Alberta. Une façon de démontrer la grande diversité de Red Deer.

Dans son allocution, la gouverneure générale Julie Payette en a fait sourire plus d’un en expliquant qu’il ne s’agissait pas de sa première visite à Red Deer.

En 1999, elle et les autres membres de l’équipage qui l’accompagnaient à bord de la navette Discovery faisaient une tournée des grandes villes canadiennes avant leur départ.

Ils s’étaient arrêtés à Red Deer pour prendre une crème glacée. J’espère que si ce commerce existe encore, il vend aujourd’hui du chocolat chaud, a-t-elle mentionné, faisant allusion au froid extrême qui sévit en Alberta depuis plusieurs jours.

19 sports, 164 épreuves, 2381 athlètes

Jusqu’au 3 mars, les représentants des 10 provinces et des trois territoires du pays tenteront de se dépasser dans l’une des 19 disciplines présentées aux Jeux d’hiver du Canada.

Au cours de la première semaine, des épreuves seront présentées dans les sports suivants :

Basketball en fauteuil roulant

Biathlon

Boxe

Gymnastique artistique

Hockey masculin

Natation artistique

Patinage de vitesse sur courte et longue piste

Ringuette

Ski acrobatique

Tennis de table

Le samedi 23 mars, ce sera la journée pivot, alors que tous les athlètes présents au cours de la première semaine retourneront à la maison pour faire place à un nouveau groupe.

La deuxième semaine verra des athlètes rivaliser dans les sports suivants :

Badminton

Curling

Gymnastique (trampoline)

Hockey féminin

Judo

Patinage artistique

Ski alpin

Ski de fond

Surf des neiges

Squash

Tir à l’arc

C’est la troisième fois que l’Alberta accueille les Jeux d’hiver du Canada. Lethbridge, en 1975, et Grande Prairie, en 1995, ont accueilli les meilleurs athlètes amateurs du pays.

Les prochains jeux, ceux d’été, se dérouleront en 2021 dans la grande région de Niagara en Ontario.