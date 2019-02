Haïti entre le calme et la tempête

Ceux qui sont déjà venus à Port-au-Prince vous le diront : le bouillonnement qu'on découvre normalement à l'arrivée est étourdissant, impressionnant. D'habitude, la cacophonie des klaxons résonne dans les rues, où les voitures et les motos tentent de se faufiler entre les petits marchands, installés sur les trottoirs. Mais il n'y avait rien de cela aujourd'hui. Les habitués de l'endroit sont plutôt sous le choc, surpris par le calme déstabilisant, voire inconfortable, des rues de la capitale haïtienne.

Déjà à l’aéroport, le ton est donné. Les porteurs de bagages cherchent désespérément des valises à transporter. Ils sont payés à pourboire. Les touristes, c’est leur gagne-pain et la salle des arrivées est déserte.

La salle d’arrivée à l’aéroport de Port-de-Prince était presque déserte vendredi. Photo : Radio-Canada / Laurence Martin

Les écoles et la plupart des commerces ont fermé leurs portes. Il y a bien quelques vendeurs de fruits et légumes ici et là, mais il faut s’y prendre tôt pour se ravitailler.

Bien des gens restent chez eux, inquiets seulement d'aller faire leurs courses.

La plupart des commerces de Port-au-Prince ont fermé leurs portes. Photo : Radio-Canada / Laurence Martin

« Personne n’achète depuis ce matin. Qu’est-ce qu’on peut faire? » demande Osama Maurice. Photo : Radio-Canada / Laurence Martin

Soeur Osama Maurice a décidé, elle, de sortir. De toute façon, il n’y a pas d’électricité chez elle et il faut manger. Assise sur une bûche, elle tente de vendre ses petits sachets de sucre et de poudre de lait. Les clients se font rares.

« Personne n’achète depuis ce matin. Qu’est-ce qu’on peut faire? » demande-t-elle.

La tempête

À Port-au-Prince, une barricade de feu a été réalisée par des manifestants. Photo : Reuters / Ivan Alvarado

Et puis, sans qu’on s’y attende, le calme est brisé. Un convoi policier surgit au coin de la rue.

Les pneus crissent. Les sirènes hurlent. Dix véhicules qui filent à toute allure. Les militaires installés à l’arrière sont armés jusqu’aux dents.

C’est que la tension est montée encore d’un cran depuis jeudi soir. Les tentatives d’apaisement du président haïtien Jovenel Moïse n’ont rien donné. Au contraire.

Les manifestations se poursuivent, même si les policiers lancent du gaz lacrymogène sur les mécontents. Plusieurs routes principales sont barricadées.

« Je pense que le mouvement va devenir insurrectionnel », affirme Gilbert Mirambeau Jr.

Avec cette photo, qu’il a publiée sur Twitter et qui a été partagée des milliers de fois, Gilbert Mirambeau Jr. a déclenché un mouvement de protestation. On peut y lire en créole « Où est passé l’argent du PetroCaribe », ce fonds d’aide vénézuélien ayant prêté de l'argent à Haïti. Les sommes qui devaient servir au développement du pays ont été en partie mal gérées, selon un rapport récent. Photo : Twitter / Gilbert Mirambeau Jr

Ce cinéaste avait déclenché il y a six mois un mouvement de protestation contre la corruption dans son pays.

De nouvelles révélations à la fin de janvier sur l’ampleur de cette corruption ont mis le feu aux poudres. Les Haïtiens, aux prises avec une augmentation vertigineuse du coût de la vie, sont désillusionnés.

« Les gens ont faim. La masse silencieuse a pris les rues », ajoute Gilbert Mirambeau Jr.

À Port-au-Prince, le calme côtoie la tempête. Jusqu’où la tension va-t-elle monter?