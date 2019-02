Paul Manafort pourrait passer jusqu'à 24 ans derrière les barreaux

Dans un document adressé au tribunal fédéral de Virginie, les procureurs réclament une peine allant de 19 à 24 ans de prison.

M. Manafort a plaidé coupable des chefs d'accusation de conspiration contre les Etats-Unis et de conspiration d'entrave à la justice.

Mais l'ancien directeur de campagne de Donald Trump a contrevenu à l'accord de plaider-coupable conclu en septembre dernier avec le procureur Mueller en mentant à celui-ci sur des questions importantes dans le cadre de l'enquête russe.

Robert Mueller enquête depuis mai 2017 sur une éventuelle ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016 et une possible collusion entre l'équipe Trump et Moscou.

Donald Trump, qui qualifie l'enquête russe de « chasse aux sorcières », nie toute collusion avec Moscou. La Russie rejette les accusations d'ingérence dans l'élection présidentielle de 2016.