Vox pop : quels sont vos meilleurs souvenirs de jeux vidéo?

Guy Macchiata, Eric Tavares et Luana Figuete

Guy Macchiata, Eric Tavares et Luana Figuete. Photo : Radio-Canada / Karl-Philip Vallée

Guy : « Mes meilleurs souvenirs sont rattachés au Nintendo 64 et plus précisément au jeu GoldenEye 007. Je me souviens d’avoir joué énormément avec mes amis et m’être beaucoup amusé. Récemment, je suis allé au Lan ETS et il y avait un Nintendo 64 avec GoldenEye. J’y ai rejoué avec mes amis et ça nous a rappelé de beaux souvenirs. »

Eric : « Je me souviens d’avoir beaucoup joué à Blackshot, un vieux jeu de tir à la première personne. Je jouais beaucoup avec un de mes amis… on pouvait jouer jusqu’à 12 heures par jour! »

Luana : « Quand j’étais petite, mon père avait une PlayStation 2 et il jouait à Grand Theft Auto: San Andreas. Je n’avais que six ans, alors évidemment il ne voulait pas que je joue, parce que c’était trop violent. Mais tous les matins, je me réveillais avant lui et j’allumais la console pour conduire les voitures dans la ville. Avant qu’il se réveille, j’éteignais la console et je retournais dans mon lit. Il ne s’en est jamais rendu compte! »

Antoine Vachon, Philippe Bégin et William Bégin

Antoine Vachon, Philippe Bégin et William Bégin. Photo : Radio-Canada / Karl-Philip Vallée

Antoine : « Je me souviens que ma passion pour les jeux vidéo a été déclenchée quand j’ai reçu une console GameCube de Nintendo. Super Smash Bros. Melee et The Legend of Zelda: The Wind Waker, tout part de ces jeux. »

Philippe : « Avec mon frère juste ici, on jouait toujours à la GameCube en revenant de l’école, en particulier à Mario Kart et à Tony Hawk Pro Skater. C’est ça qui a parti ma passion pour les jeux vidéo. »

William : « Comme je suis un peu plus jeune que mon frère, mes souvenirs tournent surtout autour de Minecraft. Quand j’étais au primaire, je passais toutes mes soirées à jouer à Minecraft. »

Valerie June

Valerie June. Photo : Radio-Canada / Karl-Philip Vallée

« Je jouais beaucoup avec mon frère en grandissant et, évidemment, j’étais toujours le joueur numéro deux. On a commencé à jouer avec une console PlayStation et un GameCube, mais aujourd’hui on joue beaucoup à l’ordinateur ensemble. J’ai beaucoup joué aux jeux de Mario quand j’étais petite. »

Gregory Liebman, Jacob Peranovich et Evan Ganz

Gregory Liebman, Jacob Peranovich et Evan Ganz. Photo : Radio-Canada / Karl-Philip Vallée

Gregory : « On se connaît depuis la sixième ou septième année du primaire, environ. On joue à Rainbow Six ensemble depuis longtemps, plusieurs fois par semaine! Je chéris beaucoup ces moments, c’est toujours beaucoup de plaisir. »

Jacob : « Je me souviens que j’aimais beaucoup jouer à The Simpsons: Hit & Run avec mon père en grandissant. C’était vraiment bien! »

Evan : « Je jouais plutôt à des jeux en solo. J’ai joué pas mal à Star Wars EpisodeI: Racer. Ce n’était pas un mauvais jeu! »

Terrell Gregory

Terrell Gregory. Photo : Radio-Canada / Karl-Philip Vallée

« Mon meilleur souvenir des jeux vidéo en grandissant, c’est le jeu PaRappa the Rapper sur le premier PlayStation. Ça m’a pris tellement de temps à le finir. Je me rappelle que je me suis senti tellement fier quand j’y suis arrivé. C’était vraiment difficile, parce que j’étais très petit à l’époque. »

John Sully, alias Coconut Brah sur YouTube

John Sully, alias Coconut Brah sur YouTube. Photo : Radio-Canada / Karl-Philip Vallée

« Mes deux jeux préférés de tous les temps sont Halo 3 et Rainbow Six Siege, parce que c’est tellement facile avec ce genre de jeux de m’amuser avec mes amis et de connecter avec un groupe de personnes comme moi. »