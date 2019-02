Robert Haché nommé recteur de l’Université Laurentienne

Robert Haché, qui est présentement vice-recteur à la recherche et à l'innovation à l'Université York, deviendra recteur et vice-chancelier de l'Université Laurentienne le 1er juillet.

Il s’agit d’un mandat de cinq ans qui est renouvelable.

M. Haché succédera à Pierre Zundel, qui occupe ces fonctions par intérim depuis août 2017.

Robert Haché, qui est d’origine acadienne, est parfaitement bilingue, selon un communiqué de l’Université Laurentienne.

Il a une formation en biologie et en biochimie moléculaire et cellulaire. Il a également travaillé à l’Université de Calgary et à la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa.