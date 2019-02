Les provinces et Ottawa s'attaquent au harcèlement et la discrimination dans le sport

Lors de leur rencontre de deux jours dans le cadre des Jeux d'hiver du Canada, en Alberta, les ministres des Sports des provinces, des territoires et du fédéral ont adopté la « Déclaration de Red Deer » afin de lutter contre le harcèlement, les abus et la discrimination dans le sport.

La ministre fédérale de la Science et du Sport, Kirsty Duncan, affirme que c'est la première fois que des ministres se réunissent pour affirmer ensemble qu'il n'y a aucune tolérance pour ce genre d'abus dans le sport.

« Nous travaillons tous ensemble pour mettre fin à ces abus et que le sport soit sécuritaire pour nos jeunes et nos athlètes », à déclaré la ministre.

« Les abus dans le sport seront au menu de toutes les rencontres fédérales, provinciales et territoriales à l'avenir », ajoute-t-elle.

Après la publication d'une enquête de CBC/Radio-Canada révélant que 340 entraîneurs ont été accusés de délits sexuels au Canada depuis les 20 dernières années, les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral ont voulu réitérer leur engagement.

En juin, Ottawa avait présenté des mesures renforcées afin de lutter contre le harcèlement, les abus et la discrimination dans le sport, en obligeant les fédérations sportives canadiennes à se montrer plus que jamais vigilantes à cet égard.

« Avec la déclaration, toutes les provinces et territoires devront avoir des politiques en place pour prévenir les abus dans le sport », dit Ricardo Miranda, ministre du Sport et du Tourisme d'Alberta.

Le budget fédéral 2018 prévoyait l’injection de 30 millions de dollars sur trois ans pour soutenir l’accès à des données, de la recherche et des pratiques innovantes visant à promouvoir la participation et l’inclusion des femmes et des filles dans le sport.