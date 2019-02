Effondrement du toit d'un supermarché à Lévis

Les pompiers sont sur place. On ne rapporte aucun blessé et aucune personne ne serait coincée.

« À l'arrivée des premières unités, on a confirmé que le secteur de la boucherie était impliqué. On parle d'une superficie de 80 par 80 où le toit se serait effondré. On a procédé à l'évacuation du bâtiment au complet et coupé les services. On est à faire des vérifications », explique François Dubé des pompiers de Lévis.

« On est en attente d'un ingénieur en structure. On continue nos vérifications », indique M. Dubé.

Plus de détails à venir