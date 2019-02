Le Café Buade, un irréductible restaurant qui célèbre ses 100 ans

Le bâtiment historique situé au 31 rue De Buade a accueilli le restaurant en 1919. Nommé à l'époque le « New World Cafe », le restaurant a repris un nom francophone en l'honneur de Louis-Henri De Buade, compte de Frontenac.

Au fil du temps, le restaurant est passé aux mains de plusieurs propriétaires, mais depuis une dizaine d'années, la famille Lavoie est aux commandes.

Un rêve devenu réalité

Marc Lavoie et Chantal Poulin, un couple passionné de restauration, rêvaient d'avoir leur propre restaurant.

« C'est un défi d'arriver et prendre un restaurant, puis le monter à notre goût tout simplement. Ça n'a pas été facile les premières années, mais disons qu'on pourrait dire qu'on a réussi », affirme fièrement Marc Lavoie.

Marc Lavoie est copropriétaire du Café Buade. Photo : Radio-Canada

Quelle est la recette gagnante pour survivre longtemps dans l'industrie de la restauration?

C'est grâce à la famille, estiment les propriétaires qui peuvent certes compter sur des employés fidèles, mais aussi sur leurs filles Bianca et Stéphanie, qui travaillent autant dans les cuisines que sur le plancher.

« Elles nous ont tellement vu aimer, embarquer dans quelque chose. C'est sûr et certain qu'elles étaient fières de nous. Elles ne nous ont jamais lâchés et même aujourd'hui, les filles sont là pour nous », lance Chantal Poulin.

Chantal Poulin est copropriétaire du Café Buade. Photo : Radio-Canada

Un restaurant de quartier

Fidèles à la tradition, les propriétaires y servent une cuisine familiale sans prétention. Leur clientèle compte autant des groupes touristiques que des habitués du quartier. Plusieurs clients viennent siroter un café ou prendre un repas sur l'heure du dîner.

« Plusieurs personnes qui ont côtoyé le restaurant sont des personnes qui ont étudié au Séminaire de Québec, ce sont des personnes d'un certain âge qui se disent : "hé, je venais étudier ici!" », relate M. Lavoie.

D'ailleurs, un habitué des lieux et passionné d'histoire, Yves Beauregard, n'hésite pas à qualifier le restaurant « de véritable institution ».

« Autrefois, il y avait des restaurants plus anciens comme le Diana dans Saint-Jean-Baptiste qui est fermé ou le Laurentien. Ce sont des restaurants qui avaient une très longue tradition. C'est important de fréquenter ce genre de restaurant ».

Les propriétaires ont bien l'intention de marquer le centième anniversaire avec des activités tout au long de l'année.