Jean-Michel Anctil dévoile sa distribution de rêve pour la nouvelle série Les bons pères

Les premiers épisodes de cette série qu’il a conçue sont écrits. Déjà, il a approché les acteurs et les actrices qu’il rêverait de côtoyer sur le plateau de tournage : Pascale Bussière, Mariloup Wolfe, Debbie Lynch-White, Mélissa Désormeaux-Poulin, Pierre Hébert et Philippe Laprise. Sans entrer dans les détails, l’humoriste avance avoir reçu pour l’instant des réponses positives.

Jean-Michel Anctil décrit une comédie déclinée en épisodes de 30 minutes mettant en scène des pères de famille imparfaits qui cherchent à donner le meilleur d’eux-mêmes, mais « qui font des gaffes ».

Il dit s’inspirer de son quotidien pour écrire, et que son matériel a une résonance autour de lui.

Les bons pères est un projet d’écriture entamé il y a quelques années, mais que l’humoriste avait mis de côté. Là, j’ai décidé d’y aller plus à fond.

Jean-Michel Anctil donne présentement les toutes dernières représentations de ce qu’il décrit comme étant son quatrième et dernier spectacle solo. Il affirme qu’il ne mettra pas l’humour complètement de côté, qu’il continuera à écrire des numéros et à participer à des galas, mais il souhaite investir ses énergies ailleurs.

Je veux finir en disant que j’ai fait le meilleur des quatre shows, et je veux prendre la décision, moi, d’arrêter, et non me sentir poussé vers la sortie.

Jean-Michel Anctil