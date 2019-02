Du théâtre éducatif pour sensibiliser les jeunes à l’environnement

Cette nouvelle création d’une cinquantaine de minutes a été pensée pour que le jeune public s’identifie facilement aux personnages. Elle met en scène Élise, une élève enjouée et mutine, plongée dans ses livres scolaires. La jeune fille déchante soudainement en cours de sciences au moment où elle apprend que la terre se réchauffe et que des milliers d’espèces sont menacées d'extinction.

L'enseignante lance alors un défi à sa classe : mener un projet qui contribuera à la sauvegarde de l’environnement. Avec, à la clé pour les participants les plus convaincants, un repas avec le maire et une pizza. Un incitatif difficile de résister.

L’auteure Paula Humby signe ici son premier spectacle long format pour jeune public. La diplômée en éducation au Campus Saint-Jean a trouvé le moyen de combiner ses deux passions, le théâtre et l’enseignement.

Elle se souvient encore du choc qu’elle avait éprouvé, en troisième année, en apprenant l'aggravation des changements climatiques.

C’est une pièce pour présenter ce que je n’avais pas eu à ce moment-là : l’espoir qu’on peut faire changer les choses et sauver la planète. Paula Humby, auteure et comédienne

Elle souligne que le récit porte autant sur la conservation de la nature que sur l’amitié et le travail en équipe. « Je voulais montrer que l’amitié fait la force. Si on travaille ensemble, on peut faire avancer les choses », dit-elle.

Entre didactique et ludique

Le théâtre constitue un véhicule privilégié pour transmettre un message auprès du jeune public, affirme l'écrivaine et comédienne.

Paula Humby s’en est rendu compte lors d’une précédente production jeunesse de L’UniThéâtre, Les 7 peurs d’Émilie, dans laquelle elle a joué en 2013.

Si l’on présente le théâtre de façon ludique, les enfants vont s’en souvenir. Paula Humby, auteure et comédienne

La mise en scène de Joëlle Préfontaine avec les comédiens Sophie Gareau-Brennan, Jacob Holloway et Anna-Clauric Gouandjia, intègre des chorégraphies débarrassées de leurs inhibitions et des costumes bariolés.

Joëlle Préfontaine, la metteure en scène du spectacle « Élise contre l'exctinction totale » est également directrice artistique de l'UniThéâtre depuis un an. Photo : Radio-Canada / Maud Cucchi

Dans un souci écologique, L’UniThéâtre a choisi de prêcher par l’exemple. Le spectacle a recours à des matériaux recyclés ou réutilisés pour les costumes et le décor.

Plus d’une soixantaine de représentations sont prévues jusqu’au 10 mai dans les écoles francophones et d’immersion française en Alberta, en Colombie-Britannique et en Saskatchewan. Une matinée publique aura lieu au théâtre de La Cité francophone le 16 février, à 13 h 30.