135 000 $ pour réduire la pollution de la cimenterie McInnis

La ministre fédérale du Revenu national, Diane Lebouthillier, en a fait l'annonce vendredi matin à Chandler.

Le Pôle des technologies propres de la Gaspésie, fondé au printemps 2018, a pour but de trouver des moyens de réduire les émissions de dioxyde de carbone de la cimenterie McInnis de Port-Daniel–Gascons.

On veut diminuer l'empreinte environnementale de Ciment McInnis. On veut aussi créer d'autres entreprises. On parle de la biomasse, de récolte forestière, les résidus de bois des scieries, les copeaux, on parle même d'usine de conditionnement.

Henri Grenier, président du Pôle des technologies propres de la Gaspésie