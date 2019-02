Décès de Melissa Atkinson, ex-candidate fédérale du NPD au Yukon

Melissa Atkinson a été l'une des premières procureures de la Couronne autochtone du Yukon, en 2002.

Membre de la Première Nation Tr’ondëk Hwëch’in, elle défendait les Han, des Kaska Dene et des Tlingit et se décrivait elle-même comme « très fière d’être Yukonnaise ».

« On se souviendra d’elle comme d’une personne humble, travailleuse, pleine de compassion et désireuse de créer une meilleure société », a déclaré la communauté de Tr’ondëk Hwëch’in dans un communiqué. « Melissa était une personne spéciale, désintéressée et un modèle pour les jeunes, a ajouté la chef de la Première Nation Roberta Joseph. Nous lui sommes reconnaissants pour tout ce qu’elle a accompli pour notre peuple et pour tous les Yukonnais. »

Melissa Atkison, lors du Forum électoral en français à Whitehorse, en septembre 2015. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Sans donner plus de détails, le communiqué de presse du parti néo-démocrate du Yukon a qualifié le décès de Melissa Atkison de « soudain ».