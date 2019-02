En direct à partir de 18 h : Pleins feux sur le 50e Festival du Voyageur avec Radio-Canada

Le 15 février, à compter de 18 h, Geneviève Murchison et Samuel Rancourt vous donnent rendez-vous en plein cœur de Winnipeg pour partager la joie de vivre des festivaliers, avec l'émission spéciale Pleins feux sur le 50e Festival du Voyageur.

Suivez sur la page d’ICI Manitoba et sur Facebook la diffusion de cette émission spéciale, en direct du Parc du Voyageur et du Festi-Bar sur glace de la Fourche, au confluent des rivières Rouge et Assiniboine.

Au cours de ces 60 minutes, Geneviève et Samuel retracent la vie des voyageurs à l’époque de la traite des fourrures avec Philippe Mailhot, notamment.

Ils se penchent sur l’identité, la culture, le patrimoine et l’importance de cette fête hivernale avec la famille des Voyageurs officiels et la présidente du Festival du Voyageur, Lynne Connelly. Ils aborderont l’évolution de cette célébration au cours des années et son succès auprès d'une clientèle de tous les âges.

Des artistes de la scène musicale locale et d’ailleurs prennent également part à cette émission spéciale.

Soyez des nôtres pour l’ouverture du 50e Festival du Voyageur, la plus grande fête hivernale de l’Ouest canadien.