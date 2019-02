La Première Nation de Cat Lake exhorte l'Ontario à agir

Au cours d’un point de presse tenu à Queen’s Park, la chef adjointe de Première Nation, Abigail Wesley, qui a décrété l’état d’urgence le 16 janvier, a tenu à livrer le message de sa communauté au premier ministre ontarien.

Monsieur Ford, venez à Cat Lake, venez nous rencontrer, venez voir de vous-même la situation! , a dit Mme Wesley.

Elle estime que l’Ontario, en tant que signataire du traité numéro 9, qui englobe le territoire de Cat Lake, se doit d’intervenir pour résoudre la crise d’insalubrité.

Mme Wesley réclame du gouvernement provincial l’octroi de logements d’urgence temporaires .

Vendredi avant-midi, le ministre des Affaires autochtones de l’Ontario, Greg Rickford, a indiqué que son ministère évaluait la possibilité d’accorder [à la Première Nation de Cat Lake] de l’aide immédiate et probablement temporaire pour le logement .

Je compte répondre au chef [de la Première Nation de Cat Lake] à ce sujet très prochainement , a-t-il affirmé.

Selon Mme Wesley, la communauté autochtone fait aussi appel à la province parce que le gouvernement fédéral fait l’oreille sourde .

Le gouvernement du Canada ne reconnaît pas le problème de moisissures dans le Nord et ne pose pas de geste pour le résoudre, spécialement à Cat Lake , a déclaré la leader autochtone.

Le gouvernement fédéral continue d’ignorer [les problèmes de santé liés aux moisissures] et de demander davantage de documentation, de preuves et d’études. Nous ne pouvons plus attendre.

Abigail Wesley, chef adjointe de la Première Nation de Cat Lake