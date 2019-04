Profession : laitier, d’hier à aujourd’hui

Saviez-vous que jusque dans les années 60, la livraison de lait se faisait à cheval dans les rues de Montréal?

C’est ce que nous montre cet extrait de l’émission Vu datée du 13 avril 1961.

Le laitier va dire de porte en porte que le jour est là et qu’il est temps de se lever. Le narrateur Paul-Émile Tremblay

On y voit le laitier, en uniforme, sa casquette bien vissée sur la tête, qui se promène à bord d’une camionnette tirée par un cheval.

Alors qu’il sillonne la ville au petit matin, il ne croise qu’un passant avec son chien. Aucune voiture sur son passage, à l'exception des deux, trois stationnées en bordure de chemin.

Il pose une bouteille de lait frais sur le pas de la porte, parfois deux, une autre sur un balcon accessible de la ruelle. Sa ronde de livraison prend la forme d’une chorégraphie réalisée en phase avec son fidèle destrier.

CKTM-TV salue, 7 octobre 1967

Cette seconde archive, tirée de l’émission CKTM-TV salue du 7 octobre 1967, nous montre la chaîne de travail de la collecte du lait à la ferme à sa livraison à domicile.

La laiterie visitée est celle de la famille Picard de Saint-Gilbert, en Mauricie.

Pour la caméra, les chauffeurs posent fièrement devant leurs véhicules rassemblés à la ferme Picard et fils. Puis, les bidons de lait métalliques sont chargés dans les camions et acheminés vers la laiterie.

On assiste à la stérilisation du matériel et à la mise en bouteille du lait homogénéisé. Au même endroit, on s’affaire aussi à la confection du beurre, enveloppé dans une feuille d’aluminium avant sa distribution. Voilà un rare détail qui n’a pas changé 50 ans plus tard!

Vous remarquerez également que la livraison de la pinte de lait frais par le laitier se fait en échange d’une bouteille en verre vide, et avec le sourire. Ou est-ce seulement parce que la caméra filme?

Veuillez noter qu’une musique a été ajoutée à ces archives silencieuses.

Laitier de génération en génération jusqu’à aujourd’hui

Le Téléjournal/Montréal, 7 février 2005

Vous aimeriez avoir votre lait livré à domicile?

Encore aujourd’hui, ce service existe dans certaines villes et quartiers comme en témoigne ce reportage au Téléjournal/Montréal du 7 février 2005.

Le journaliste Yvan Côté accompagne le laitier Jean-Guy Goyette l’espace d’une « run de lait ».

Dans la famille Goyette, le métier de laitier est pratiqué depuis trois générations. Les conditions de travail sont toutefois bien différentes et la route de lait doit être plus longue pour atteindre le volume d’antan.

S’il ne manque pas de clients, Jean-Guy Goyette n'a pas trouvé de relève. Aucun de ses trois enfants ne souhaite suivre ses traces dans ce métier exigeant, devenu une vocation.