Notre édition week-end

1. Les Italiens boudent le blé canadien au glyphosate

Des épis de blé à maturité Photo : iStock

L'utilisation du glyphosate, un herbicide pulvérisé sur le blé dans l'Ouest canadien quelques jours avant la récolte, soulève de plus en plus de questions. Craignant les effets potentiels sur leur santé, les Italiens, qui recherchaient autrefois le blé canadien pour la fabrication de leurs pâtes, lèvent désormais le nez sur cette céréale.

Par Catherine Mercier

LIRE LA SUITE »



2. La Chine et l'Inde contribuent le plus au verdissement de la Terre

Une forêt de bambou, dans la province de Zhejiang, dans l'est de la Chine. Photo : Getty Images / AFP/Johannes Eisele

Les zones forestières et agricoles couvrent aujourd'hui une plus grande superficie qu'il y a une vingtaine d'années sur l'ensemble de la planète, selon l'étude de données colligées par des satellites de la NASA. Surprise : la Chine et l'Inde, deux pays parmi ceux qui produisent le plus de gaz à effet de serre (GES), sont aussi ceux qui font le plus d'efforts de verdissement.

Par Bernard Barbeau

LIRE LA SUITE »



3. Huawei survivrait-elle à des sanctions américaines?

Les bureaux de Huawei à Dongguan dans le sud de la Chine Photo : Getty Images / Nicolas Asfouri

Les accusations américaines déposées le 28 janvier dernier pourraient mener à de lourdes sanctions économiques contre le géant des télécommunications chinois Huawei, qui aurait toutefois les coudées assez franches pour accuser le coup.

Par Jean-Philippe Guilbault

LIRE LA SUITE »



4. Ces transhumanistes qui promettent l'immortalité

L'intelligence artificielle Photo : iStock / carloscastilla

Pour les transhumanistes, l'avenir d'Homo sapiens passe par une fusion avec les machines. L'homme-machine qu'ils envisagent transcendera sa condition et ses limites grâce aux ordinateurs. S'ils sont encore marginaux, les transhumanistes sont tout de même de plus en plus nombreux à s'affirmer, portés par un fort vent qui souffle depuis la Silicon Valley.

Par Janic Tremblay

LIRE LA SUITE »



5. Gilets jaunes : les leçons d’un grand débat, empreint de scepticisme

Des Français se sont réunis dans une salle de Libourne pour participer au grand débat national. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Depuis un mois, des centaines de milliers de Français prennent part au grand débat national lancé par leur président en réponse à la colère des gilets jaunes. Dans les gares, les salles communautaires et les bars du pays, ces discussions permettent aux Français de se vider le coeur. Illustration dans le sud-ouest du pays.

Par Yanik Dumont Baron

LIRE LA SUITE »



6. Un coupe-faim pour diminuer les piqûres de moustiques

L'anophèle peut transmettre le parasite causant la malaria Photo : La Presse canadienne / AP Photo/CDC, University of Notre Dame, James Gathany

Les piqûres de moustiques sont responsables de la dispersion de nombreuses maladies humaines. Pour en diminuer le nombre, des chercheurs américains ont trouvé une solution étonnamment simple : faire perdre à ces insectes le goût du sang en leur coupant l'appétit.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

LIRE LA SUITE »



7. Le tableau périodique a 150 ans : testez vos connaissances!

Illustration d'un tableau périodique. Photo : iStock / Greyfebruary

Sa création remonte à 1869. Connaissez-vous bien le tableau périodique des éléments et son histoire? Faites notre quiz!

LIRE LA SUITE »



8. Il y a 150 ans naissait le tableau périodique

Illustration du premier tableau périodique. Photo : Wikipédia

Le 6 mars 1869, le scientifique Dmitri Mendeleïev présente à la société russe de chimie son travail sur la classification périodique des éléments. Une idée de génie qui allait révolutionner la science.

Par Alain Labelle

LIRE LA SUITE »



9. L’avez-vous vu? Nouvelle maman à 68 ans et un matériau plus léger qu’une fleur

Cet aérogel poreux peut se tenir sur le pistil d'une fleur. Photo : Université de la Pennsylvanie

Une femelle albatros a mis au monde un bébé à l'âge vénérable à 68 ans, et un nouveau matériau isolant ultra léger est mis au point. Voici quelques nouvelles que vous auriez pu manquer cette semaine.

Par Alain Labelle

LIRE LA SUITE »



10. La Bretagne, berceau de la culture mégalithique

Les alignements de Kermario, à Carnac, en Bretagne Photo : iStock / Gwengoat

L'origine exacte des mégalithes, tels que le mythique Stonehenge, a toujours été un sujet controversé pour les historiens et les archéologues. Or, une nouvelle étude laisse à penser que ces monuments auraient une origine commune et seraient l'œuvre d'une culture qui aurait pris naissance en France, avant de se répandre à travers l'Europe.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

LIRE LA SUITE »



À la semaine prochaine!