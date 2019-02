Une bourse de 100 000 $ pour une étudiante de Québec

« C'est sûr que je suis très fébrile, raconte-t-elle. Je l'ai appris dans le train en revenant de l'entrevue avec une amie qui l'a aussi eue. C'était un moment émouvant, on se retenait de ne pas crier trop fort! »

Cette année, l’étudiante en arts, lettres et communications est l’une des 35 jeunes à remporter cet honneur parmi les plus de 5089 candidats de partout au pays.

Depuis 30 ans, la bourse Loran est remise à des jeunes Canadiens qui réussissent à se distinguer par leur engagement et leur leadership.

Scolarité payée

Le montant de 100 000 $ est réparti sur quatre ans et les 25 universités canadiennes participantes dispensent les boursiers de leurs frais de scolarité.

« Les études sont coûteuses, donc c'est sûr que d'avoir cette sécurité financière ça signifie beaucoup », se réjouit l'étudiante.

Bien que la fondation de la bourse encourage ses récipiendaires à sortir de leur province natale pour leurs études universitaires, Laura Doyle Péan espère intégrer le programme de droit de l’Université McGill dès l'automne prochain.

« J’ai également l’ambition de faire un certificat en création littéraire et possiblement en criminologie », ajoute-t-elle sans hésitation.

Une jeune femme engagée

L'étudiante multiplie les implications parascolaires, ce qui a bien sûr consolider sa candidature.

Elle est notamment porte-parole du comité local Entraide universitaire mondiale canadienne de Limoilou, qui parraine des étudiants réfugiés.

« On a amassé à peu près 46 000 $ pour deux étudiants. Cet automne, on a accueilli le premier », annonce-t-elle fièrement.

La boursière s’implique de plus dans le comité environnement ainsi que celui des femmes de son cégep, en plus d'être directrice général du journal de l'association étudiante Le Phoque. « Ça fait 5 ou 6 ans que je fais du journalisme étudiant, j'étais dans le journal de mon école secondaire et j'ai continué au cégep », indique-t-elle

Le mois de février a été particulièrement plusoccupé pour Laura Doyle Péan, comme elle est aussi secrétaire du conseil d’administration de la Table de concertation du Mois de l’histoire des Noirs de Québec.

Tout au long du mois, l'organisme s'oocupe d'organiser des activité pour célébrer l'héritage des Noirs au Québec. « Avec en plus l'entrevue pour la bourse, c'est un peu intense ce mois-ci », admet-elle humblement.

Malgré tout, elle a trouvé le temps d’étudier et terminera son parcours collégial au printemps.