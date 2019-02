Plus d'une centaine de touristes et d'écoliers canadiens toujours coincés en Haïti

Le voyagiste Air Transat assure qu'il travaille sans relâche pour rapatrier une centaine de touristes et une trentaine d'écoliers canadiens coincés en Haïti depuis plusieurs jours en raison des manifestations et des violences en cours. Ottawa a par ailleurs annoncé qu'il suspendait l'expulsion des Haïtiens en instance de renvoi en raison de la situation dans leur pays.

Alors que l’ambassade canadienne en Haïti est fermée pour une cinquième journée consécutive en raison des violentes manifestations et des pillages qui embrasent le pays, Air Transat tente toujours de rapatrier 111 touristes canadiens, pour l'instant incapables de quitter l’hôtel Royal Decameron pour se rendre à l’aéroport de Port-au-Prince.

Il s'agit de deux groupes de touristes qui avaient acheté un forfait tout inclus auprès d'Air Transat. L'un des groupes devait prendre l'avion dimanche dernier, l'autre mercredi.

Mais dans les deux cas, les transferts de l'Hôtel Royal Decameron à l'aéroport n'ont pu se faire à cause de la présence de barricades sur les routes. Les touristes ont dû réintégrer leur hôtel.

26 écoliers québécois coincés

Vendredi matin, le vice-président affaires publiques d’Air Transat, Christophe Hennebelle, a par ailleurs confirmé qu’un groupe de 26 élèves et 3 accompagnateurs des écoles Le Boisé et Le tandem, de Victoriaville, se trouvent aussi en Haïti depuis le 6 février. « Nous faisons le maximum pour qu’ils aient de la place sur le vol de dimanche », a déclaré Christophe Hennebelle.

Le vice-président affaires publiques d’Air Transat a expliqué que la compagnie privilégie toujours pour l'instant un transport des ressortissants canadiens par voie terrestre jusqu’à l’aéroport de Port-au-Prince, où un avion est toujours disponible pour les ramener au Canada.

Les routes ne sont plus sécuritaires

Les routes ne sont plus sécuritaires et les autorités policières et militaires ne sont pas en mesure de fournir une escorte aux Canadiens.

Pour se rendre de l’hôtel jusqu’à l’aéroport international Toussaint Louverture, les touristes doivent en effet franchir une distance de plus de 72 kilomètres, soit un trajet d’environ 1 h 30 à travers plusieurs villes et villages où les heurts se poursuivent sans relâche depuis une semaine.

Le transporteur écarte la possibilité d'utiliser des hélicoptères pour transporter les touristes de l'hôtel à l'aéroport en raison des coûts, mais aussi des enjeux de sécurité qu’implique ce moyen de transport pour une centaine de personnes.

Air Transat assure être en contact constant avec Affaires mondiales Canada dans l’attente d’une fenêtre d’opportunité qui permettrait l’évacuation de ces Canadiens, en sécurité dans leur hôtel.

Ottawa suspend les expulsions vers Haïti

Au même moment l’Agence des services frontaliers du Canada annonce qu’elle suspend l’expulsion des Haïtiens en instance de renvoi en raison de la situation dans leur pays.

« Suite à une décision prise par l’ASFC, en date du 15 février 2019, un sursis administratif aux renvois (SAR) vers Haïti entre en vigueur immédiatement jusqu’à nouvel ordre », écrit la porte-parole de l’ASFC, Judith Gadbois-St-Cyr.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que son gouvernement est « très préoccupé par la situation en Haïti, notamment celle des Canadiens coincés là-bas, et qu’il travaille avec « les Affaires mondiales et tout notre corps diplomatique » pour leur venir en aide.

Le premier ministre Trudeau a ajouté que c’est une situation qui a aussi des impacts sur bien des Canadiens qui ont de la famille et des proches en Haïti.

En ce qui a trait à la position d’Ottawa face à la contestation du président Jovenel Moïse, le premier ministre s’est contenté de déclarer que le Canada allait « continuer de fournir de l’aide au peuple haïtien ».

Les tensions sont toujours vives vendredi en Haïti, où les mouvements de protestation populaire contre le président Jovenel Moïse, qui ont déjà fait 7 morts, se poursuivent dans plusieurs villes du pays.